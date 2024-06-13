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На Новосибирск опустился густой туман

Синоптики знали об этом заранее.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 73% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Столицу Сибири снова окутал густой туман — КП-Новосибирск делится фото и видео. О том, что непроглядная мгла накроет город, предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 13 июня в первой половине дня существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура +22, +24 градусов. Утром местами туман, — передают синоптики.

Днем, несмотря на переменную облачность, будет стоять жара. Вероятно, школьники снова начнут отчаянно искать водоем.

Ранее мы писали, что в День России дети, спасаясь от жары, не могли сдержаться и прыгали в фонтаны. Правда времени на купание было совсем мало, вскоре начался небольшой дождь.