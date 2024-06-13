Захватывающий бой и выставка собак: в Омске прошёл фестиваль «Служилые люди Сибири»

Празднование началось с долгожданного открытия Ленинградского моста и «Парада национальностей» в рамках Международного форума приграничных территорий страны и СНГ «Да будет дружба искренней и честной!». Во всех мероприятиях принимали участие губернатор региона Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест.
В том числе была задействована площадь Омская крепость, на которой прошёл военно-исторический фестиваль «Служилые люди Сибири: веками на страже границ». Организаторы мероприятия подготовили реконструкцию исторических событий в Барабинских степях 17-го века, выставку костюмов солдат, собак и лошадей. Фестиваль ориентирован на детей, молодёжь и семейный отдых.
На берегу Иртыша реконструировали военное столкновение с кочевниками. Это стало главной фишкой фестиваля. В основу театрализованной батальной постановки «Защита ясачного населения» легли события, происходившие в Барабинских степях в 17-м веке. В тот период служилые люди Московского царства после присоединения территорий Западной Сибири выстраивали границы, приводили к присяге русскому царю местное население, а затем отстаивали их интересы, защищая от набегов кочевников.
На фестивале в увлекательной игровой форме гости смогли попробовать всё на себе, в том числе понять, как нелегко приходилось создавать наше государство и как тяжело нашим современным военным. Две силы столкнулись в бою, а для создания атмосферы использовали юрты и телеги с походным скарбом. Постановка длилась с 14:00 до 15:00.
После реконструкции битвы омичи приняли участие в квесте по интерактивным площадкам: средства связи, средства передвижения, медицина, полевая кухня, стрелковая и многие другие.
Напомним, в честь празднования 12 июня мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале поделился видеозаписью клипа, подготовленного омичами в честь праздника. Патриотическую песню исполнили юные участники хоровых коллективов города. А съёмки проводились в самых живописных местах: в Омской крепости, на набережной и возле Свято-Успенского кафедрального собора. Съемка получилась достаточно динамичной и велась даже с воздуха.