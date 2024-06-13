Захватывающий бой и выставка собак: в Омске прошёл фестиваль «Служилые люди Сибири»

На фестивале в увлекательной игровой форме гости смогли попробовать всё на себе, в том числе понять, как нелегко приходилось создавать наше государство и как тяжело нашим современным военным. Две силы столкнулись в бою, а для создания атмосферы использовали юрты и телеги с походным скарбом. Постановка длилась с 14:00 до 15:00.