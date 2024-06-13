В Хабаровске незрячей девушке заблокировали путь до музыкальной студии

Как рассказала властям мама Ирины, её 17-летняя дочь посещает центр эстетического воспитания «Отрада», где берёт уроки фортепиано. Проблемы на маршруте через гаражно-строительный кооператив были и раньше, но недавно дорогу перекрыли напрямую, приварив трубы поперёк тропинки.
«Стало крайне дискомфортно — нужно учить новый маршрут в обход. На это может потребоваться много времени», — посетовала хабаровчанка.
Также на участке возле гаражей неизвестные приварили профлисты, окончательно отрезав Ирине короткий путь до образовательного учреждения. Теперь девушка вынуждена делать большой крюк, что с её заболеванием даётся крайне непросто. Соответствующие решения по этому поводу уже приняты.
«На дороге, по которой ходит Ирина, отремонтируют пути и бордюры. Кроме того, будет выяснено, принадлежит ли ГСК земля, по которой проходит путь к центру эстетического воспитания», — подчеркнули в мэрии со ссылкой на главного специалиста управления социального развития Маргариту Шаготскую.