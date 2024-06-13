В Хабаровске незрячей девушке заблокировали путь до музыкальной студии

«На дороге, по которой ходит Ирина, отремонтируют пути и бордюры. Кроме того, будет выяснено, принадлежит ли ГСК земля, по которой проходит путь к центру эстетического воспитания», — подчеркнули в мэрии со ссылкой на главного специалиста управления социального развития Маргариту Шаготскую.