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В Хабаровске незрячей девушке заблокировали путь до музыкальной студии

В Хабаровске незрячая девушка-инвалид Ирина вынуждена обходить перекрытую дорогу, чтобы добираться до музыкальной студии. Социально значимый маршрут проверили сотрудники мэрии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Мэрия Хабаровска

Как рассказала властям мама Ирины, её 17-летняя дочь посещает центр эстетического воспитания «Отрада», где берёт уроки фортепиано. Проблемы на маршруте через гаражно-строительный кооператив были и раньше, но недавно дорогу перекрыли напрямую, приварив трубы поперёк тропинки.

«Стало крайне дискомфортно — нужно учить новый маршрут в обход. На это может потребоваться много времени», — посетовала хабаровчанка.

Также на участке возле гаражей неизвестные приварили профлисты, окончательно отрезав Ирине короткий путь до образовательного учреждения. Теперь девушка вынуждена делать большой крюк, что с её заболеванием даётся крайне непросто. Соответствующие решения по этому поводу уже приняты.

«На дороге, по которой ходит Ирина, отремонтируют пути и бордюры. Кроме того, будет выяснено, принадлежит ли ГСК земля, по которой проходит путь к центру эстетического воспитания», — подчеркнули в мэрии со ссылкой на главного специалиста управления социального развития Маргариту Шаготскую.