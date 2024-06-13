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Очередное нелегальное кафе мигрантов закрыли в Новосибирске

Рейд правоохранителей прошёл в Хилокском районе.

Источник: Соцсети

Информация о закрытии нелегального кафе, которое держали мигранты, появилась в группе во ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Автор поста сообщила, что в район улицы Хилокской приезжали сотрудники полиции, прокуратуры и ФССП. Они пообщались с представителями одного из кафе — в итоге, общепит закрыли.

Кроме того, по словам автора поста, в ходе рейда были обнаружены две женщины-мигрантки без документов.

Местные жители в комментариях выразили радость по поводу закрытия заведения и слаженной работы правоохранителей.