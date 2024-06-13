После мощной жары на выходных Омскую область ждёт резкое похолодание

А вот с понедельника, 17 июня, в Омской области начнёт понемногу холодать. В этот день прогнозируют +25 градусов, сильные дожди и грозы. Во вторник, 18 июня, синоптики обещают +18… +21. Такая погода может продлиться до конца недели. Однако, по предварительному прогнозу сервиса Ventusky, уже с 25-го июня в регион снова придёт антициклон с потеплением.