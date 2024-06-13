О повышенной активности клещей предупреждают хабаровчан

В этом году количество нападений клещей превышает многолетнюю норму. Традиционно клещи наиболее активны в середине июня, но в этом году, по сообщению управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, уже в начале мая количество обращений в медицинские организации было на 79% выше среднемноголетних значений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».