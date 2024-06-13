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О повышенной активности клещей предупреждают хабаровчан

В этом году в медицинские организации обращается значительно больше граждан, пострадавших от укусов.

Источник: РИА "Новости"

В этом году количество нападений клещей превышает многолетнюю норму. Традиционно клещи наиболее активны в середине июня, но в этом году, по сообщению управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, уже в начале мая количество обращений в медицинские организации было на 79% выше среднемноголетних значений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В июне же от паразитов пострадало около четырёх тысяч жителей Хабаровского края.

Для профилактики заболевания клещевым энцефалитом всем проводят серопрофилактику — вводят иммуноглобулин.

— Клещи активны практически на всей территории края. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Николаевском и Советско-Гаванском районах, — указывают представители управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Представители ведомства предупреждают об опасности заболевания клещевым энцефалитом и призывают соблюдать меры безопасности при выездах на природу:

— необходимо одеваться так, чтобы снизить возможность проникновения клещей под одежду: брюки заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхнюю часть одежды заправлять в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. Волосы должны быть заправлены под шапку или косынку;

— не садиться и не ложиться на траву;

— регулярно осматривать одежду для обнаружения клещей;

— использовать репелленты;

— после возвращения домой как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды;

— не заносить в помещение свежесобранные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

— осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать в перчатках и умерщвлять, раздавливать клещей пальцами нельзя.

Для получения медицинской помощи по поводу укуса клеща необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт медицинской организации по месту жительства.

здоровье