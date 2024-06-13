Жара усиливается в Челябинской области

Температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +31 до +33 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 13 июня, у Бориса, Николая, Поликарпа, Романа, Филиппа и Христины.
Между прочим, 13 июня 2024 года отмечают день Еремея-распрягальника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит затевать переезд. Дело в том, что новоселье может оказаться несчастливым: домочадцы начнут ссориться из-за пустяков.