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Жара усиливается в Челябинской области

В четверг, 13 июня, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +31 до +33 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 13 июня, у Бориса, Николая, Поликарпа, Романа, Филиппа и Христины.

Между прочим, 13 июня 2024 года отмечают день Еремея-распрягальника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит затевать переезд. Дело в том, что новоселье может оказаться несчастливым: домочадцы начнут ссориться из-за пустяков.