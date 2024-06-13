В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться летом

«Как правило, в летнее время потребность в энергии снижается по сравнению с зимой, так как организм не нуждается в дополнительном обогреве. Это значит, что калорийность рациона можно немного уменьшить, употребляя больше растительной пищи. При этом важно помнить о том, что нашему организму необходим животный и растительный белок», — добавили в ведомстве.