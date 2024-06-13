В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться летом

Обычно, в жару снижается аппетит, но нельзя пренебрегать едой.
Во-первых, летом стоит выбирать нежирные сорта мяса и низкокалорийные сладости. Лучше всего заменить сладости на ягоды и фрукты. Также можно полакомиться мороженым на натуральном молоке.
Во-вторых, включите в рацион холодные супы. Они насыщают организм, а также не перегружают его.
В-третьих, нужно не забывать пить много жидкости.
«Как правило, в летнее время потребность в энергии снижается по сравнению с зимой, так как организм не нуждается в дополнительном обогреве. Это значит, что калорийность рациона можно немного уменьшить, употребляя больше растительной пищи. При этом важно помнить о том, что нашему организму необходим животный и растительный белок», — добавили в ведомстве.