Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться летом

Специалисты красноярского ведомства дали советы по поводу питания летом.

Источник: Freepik

Обычно, в жару снижается аппетит, но нельзя пренебрегать едой.

Во-первых, летом стоит выбирать нежирные сорта мяса и низкокалорийные сладости. Лучше всего заменить сладости на ягоды и фрукты. Также можно полакомиться мороженым на натуральном молоке.

Во-вторых, включите в рацион холодные супы. Они насыщают организм, а также не перегружают его.

В-третьих, нужно не забывать пить много жидкости.

«Как правило, в летнее время потребность в энергии снижается по сравнению с зимой, так как организм не нуждается в дополнительном обогреве. Это значит, что калорийность рациона можно немного уменьшить, употребляя больше растительной пищи. При этом важно помнить о том, что нашему организму необходим животный и растительный белок», — добавили в ведомстве.

здоровье