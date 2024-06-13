Скандал вокруг концерта в Владивостоке: горожане просят отменить выступление Lida

Негодование вызвано, по их мнению, провокационным образом артиста и его творчеством, которое содержит тексты с аморальным и нецензурным содержанием. Критики утверждают, что подобные мероприятия могут морально развратить неокрепшие умы молодёжи, формируя у неё сомнительные ценности и взгляды на общественные нормы.