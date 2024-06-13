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Скандал вокруг концерта в Владивостоке: горожане просят отменить выступление Lida

Жители оставили заявление о недопустимости проведения мероприятия в тг-канале губернатора Приморья.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке разгорелся скандал вокруг предстоящего выступления популярного исполнителя Lida (18+), запланированного на 18 июня. Жители краевой столицы заявление в официальном ТГ-канале (18+) губернатора Приморья Олега Кожемяко, призвав его отменить концерт, сообщает ИА PrimaMedia.

Негодование вызвано, по их мнению, провокационным образом артиста и его творчеством, которое содержит тексты с аморальным и нецензурным содержанием. Критики утверждают, что подобные мероприятия могут морально развратить неокрепшие умы молодёжи, формируя у неё сомнительные ценности и взгляды на общественные нормы.

«В текстах песен в открытую используются нецензурные выражения, усматривается пропаганда беспорядочных половых связей. Мы считаем, что такое “творчество” аморально и негативно сказывается на моральном облике подрастающего поколения», — говорится в заявлении.

Некоторые из комментаторов заявили о намерении собрать необходимое количество подписей для официального обращения к властям с требованием запретить выступление артиста в городе.

Вопрос о проведении концерта ещё не решён, и вероятнее всего, дискуссии на эту тему продолжатся как в сети, так и в официальных инстанциях.

Напомним, во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться 19 марта. 7 февраля были приостановлены продажи билетов на выступление певицы. Это произошло после обращения главы города Константина Шестакова к организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной во Владивостоке с рекомендацией отменить выступления артисток. Основанием стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России».

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