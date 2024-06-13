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МЧС предупредило о грозах, тумане и граде в Пермском крае

Порывы ветра могут усиливаться до 15−20 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 61% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: AP 2023

Грозы, сильные дожди, туман и град ожидаются в Пермском крае, предупредили в МЧС.

«Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются 13 июня. Местами в регионе возможны грозы, ночью в отдельных округах на севере Прикамья — сильные дожди, ливни, град, туман», — рассказали в МЧС по Пермском краю.

При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15−20 метров в секунду. На северо-востоке ночью они будут достигать 23 метров в секунду.

Ранее perm.aif.ru писал, что 12 июня в Перми ожидается повышение температуры воздуха выше +30°. Этот день может стать самым тёплым с начала года. На севере Пермского края вероятны грозы и град.