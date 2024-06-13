Новосибирцы смогут наблюдать метеорный поток в конце июня

С 21 июня по 1 июля астрономы ожидают метеорный поток Июньские Боотиды, название которого происходит от созвездия Волопаса (англ. Bootes). Как и при каких условиях можно увидеть волшебный звездопад, рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
— Рядом с созвездием Волопас есть область, называемая радиантом, в которой и произойдет метеорный поток. Искать его нужно в районе ручки ковша Большой Медведицы. Несмотря на скромное проявление потока, увидеть яркий след на небе все-таки можно. На нашей широте мы сможем наблюдать не более 26 метеоров. Этот максимум выпадает на 27 июня. Наблюдение осложнено периодом самых долгих дней в году. Но удачу можно попытать. Ко всему прочему, многие новосибирцы сейчас выезжают на природу и на свои дачи, — объяснил ученый.
Олег Кашин также рассказал, что прародительницей этого метеорного потока является комета Понса-Виннеке.
— Это комета оставила в космосе свои частички, которые теперь летят с меньшей скоростью, создавая некую трубу, точнее, коридор, — дополнил Олег Кашин.