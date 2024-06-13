Новосибирцы смогут наблюдать метеорный поток в конце июня

— Рядом с созвездием Волопас есть область, называемая радиантом, в которой и произойдет метеорный поток. Искать его нужно в районе ручки ковша Большой Медведицы. Несмотря на скромное проявление потока, увидеть яркий след на небе все-таки можно. На нашей широте мы сможем наблюдать не более 26 метеоров. Этот максимум выпадает на 27 июня. Наблюдение осложнено периодом самых долгих дней в году. Но удачу можно попытать. Ко всему прочему, многие новосибирцы сейчас выезжают на природу и на свои дачи, — объяснил ученый.