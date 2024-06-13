Вознесение Господне: смысл христианского праздника, традиции и народные приметы

Событие Вознесения подробно описывается в евангелиях от Луки (Лк. 24:50−51), от Марка и Деяниях святых апостолов (Деян. 1:9−11). Согласно этим текстам, приняв казнь и воскреснув из мертвых, Христос неоднократно являлся ученикам, укрепляя в них веру в чудо Своего Воскресения и подготавливая их к принятию обетованного Святого Духа. Затем Иисус собрал апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о том, что пройдет время и Христос снова вернется на землю в зримом облике, чтобы судить живых и мертвых.