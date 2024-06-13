Вознесение Господне: смысл христианского праздника, традиции и народные приметы

Вознесение Христа — одно из главных событий Нового Завета. После этого, согласно вероучению, Иисус вместо земного пребывания начинает незримо присутствовать рядом с верующими.
Праздник двунадесятый, то есть один из 12 главных в христианстве. Кроме того, он переходящий, каждый год дата разная, но при этом строго привязан к празднованию Пасхи: отмечается на 40-й день после Воскресения Христова. А поскольку главное христианское торжество неизменно приходится на воскресенье, то и Вознесение всегда выпадает на один и тот же день — четверг.
В 2024 году католики отметят его 9 мая, а православные празднуют 13 июня.
Событие Вознесения подробно описывается в евангелиях от Луки (Лк. 24:50−51), от Марка и Деяниях святых апостолов (Деян. 1:9−11). Согласно этим текстам, приняв казнь и воскреснув из мертвых, Христос неоднократно являлся ученикам, укрепляя в них веру в чудо Своего Воскресения и подготавливая их к принятию обетованного Святого Духа. Затем Иисус собрал апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о том, что пройдет время и Христос снова вернется на землю в зримом облике, чтобы судить живых и мертвых.
Победив смерть и дав тем самым возможность воскреснуть, Господь вознес в своем лице человеческую природу, открыв каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. Этот день символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа, а еще означает полный расцвет весны по славянским традициям. В народно-христианской традиции считалось, что с Вознесения (на Руси этот праздник иногда называют Вознесеньев день) весна окончательно уступает место лету.
В этот день у православных христиан сложилась традиция поминать своих предков, ухаживать за могилами и ходить в гости. Устраивать громкие застолья в этот день не принято, но щедрость поощряется. Существует поверье, что в этот день Иисус ходит под видом нищего, поэтому в этот день стоит раздавать подаяние нуждающимся.
С Вознесеньева дня, который всегда приходится на четверг, и до ближайшего воскресенья в деревнях проходили окончательные проводы весны. Первое воскресенье после Вознесения считалось окончанием весны и началом лета.
Так как праздник всегда приходится на четверг, не являющийся постным днем, пища может быть разнообразна: присутствует мясо, рыба, молоко. Хозяйки пекут особый продолговатый хлебец, начиненный зеленым луком, на нем из теста делают семь полосок, символизирующих ступени, по которым Христос поднимался на небо. Этот хлеб называется «лесенка» или «лествица», съесть такое угощение на Вознесение Господне — особая традиция.
Также на праздничном столе всегда присутствовали вознесенские блины, которые в народе называли «лапотками» или «лапоточками». Символичное блюдо — выпечка в виде обуви (сандалий, сапог), считалось, что Христос за время пребывания на русской земле полностью стоптал свою обувь.
Почти все приметы, связанные с погодой на праздник, позитивны. Если на Вознесение выпадала роса, то год считался удачным. Солнечная погода в этот день символизировала хороший урожай и лето без засухи и затяжных дождей, холодный ветер — к засухе. Дождь сулил грозовое лето, неурожай и болезни скота. Однако если он шел более трех дней, то примета теряла свою силу.