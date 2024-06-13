Борис Кубай рассказал, когда в Приморье закончатся дожди

Дожди, которые почти не прекращаются в Приморье, уже успели внести коррективы в жизнь края. Так, например, из-за переувлажненной почвы аграриям не представляется возможным организовать посевную кампанию. О том, есть ли надежда на «просвет», рассказал главный синоптик региона Борис Кубай — в материале ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службе Примгидромета.
По его словам, серия дождей разной интенсивности продолжится до 17 июня. В это время дальневосточная депрессия снова направит на Приморье очередной циклон с фронтальными разделами. Долгосрочные расчеты говорят о том, что охотоморский антициклон усилится, барический гребень распространится с востока на запад — на территорию края, и попытается заблокировать депрессию над территорией Китая.
«Это означает, что начиная с 18 июня дожди в Приморье могут либо вовсе прекратиться, либо быть несущественными. На какой промежуток времени у антициклона хватит сил покажет время. Надеемся, что он продержится хотя бы неделю и не исключено, что затем у него может появиться второе дыхание. Будем наблюдать», — подытожил метеоролог.
Тем временем, погода в Приморье не перестает удивлять. Накануне в Артеме, например, выпал крупный град, а в День России во Владивостоке разряд молнии ударил в самое высокое строение — телевизионную башню. Момент попал на фото. Напомним, в Приморье сегодня без осадков, ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+25°C.