Борис Кубай рассказал, когда в Приморье закончатся дожди

«Это означает, что начиная с 18 июня дожди в Приморье могут либо вовсе прекратиться, либо быть несущественными. На какой промежуток времени у антициклона хватит сил покажет время. Надеемся, что он продержится хотя бы неделю и не исключено, что затем у него может появиться второе дыхание. Будем наблюдать», — подытожил метеоролог.