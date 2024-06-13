13 июня красноярцев ожидает 30-градусная жара

В Красноярске первый рабочий день после дополнительного выходного будет жарким и солнечным.
По данным Среднесибирского УГМС, днем столбики термометров достигнут отметки +28…+30 градусов. Осадков не ожидается. Будет слабый ветер и небольшая облачность. Ночью температура опустится до +13 градусов.
Жаркой будет и пятница, 14 июня. По прогнозу Гидрометцентра России, днем — до +30 градусов, ночью — +15 градусов. Так же, как и накануне, осадки не ожидаются.
Выходные дни тоже обещают жаркую летнюю погоду. Дневная температура — под +30 градусов. Теплые ночи — +16…+17 градусов. Дождей не будет.