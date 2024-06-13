Памятник погибшим участникам СВО открыли в Черемхово Иркутской области

В Черемхово в День России 12 июня прошло торжественное открытие памятника, посвященный землякам, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщил мэр Черемхово Вадим Семёнов.
«Наша обязанность и долг помнить каждого героя, который отдал свою жизнь, защищая интересы нашей Родины», — написал мэр города.
Памятник создал скульптор Иван Зуев. На монументе изображены командир боевого расчёта, оператор беспилотного летательного аппарата и автоматчик. За скульптурным сооружением установлена мемориальная плита с летящими журавлями и именами погибших в зоне СВО военнослужащих из Черемхово.
Напомним, что ещё одним памятник, посвящённый участникам специальной военной операции, появился под Иркутском на территории военно-исторического комплекса. Скульптура представляет собой бойца в полный рост, а позади него находится сооружение, изображающее фрагменты военных действий.