В Иркутске отметили День России

Здесь организовали интерактивные площадки, мастер-классы, фестиваль-смотр «Не стареют душой ветераны», а также ярмарку «Иркутский Арбат».
Главный концерт состоялся на площади графа Сперанского. Открыла его программа «Сибирь моя, ты часть России!», которую презентовали на международной выставке-форуме «Россия». Творческими номерами зрителей порадовали вокальные и хореографические коллективы, сообщает пресс-служба администрации города.
Жителей и гостей столицы Прибайкалья поздравили губернатор региона Игорь Кобзев, председатель областного Законодательного собрания Александр Ведерников, мэр города Руслан Болотов, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, председатель городской Общественной палаты Станислав Гольдфарб, депутат Законодательного собрания, участник спецоперации Денис Ягодзинский.
«Праздник символизирует единение всех национальностей, проживающих на территории Российской Федерации: от Балтийского моря до Тихого океана. Гордимся нашей богатой историей и природными ресурсами. Родина — у нас в душе. И, самое главное, каждый осознает, что сейчас происходит в мире. Совместными усилиями мы добьемся ускорения экономики и развития социальной сферы, сделаем страну, Иркутскую область самой могущественной, великой и процветающей», — отметил губернатор Игорь Кобзев.
«Россия — одна большая семья, в которой все живут в мире и согласии. Вне зависимости от вероисповедания, идеологических взглядов или убеждений мы решаем общие задачи, стремимся к реальным позитивным изменениям. Это и есть истинный патриотизм. Вместе мы преодолеем любые трудности, добьемся высоких результатов, обязательно победим в это переломное и непростое время и покажем всем нашу силу и сплоченность», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
«12 июня — это не просто дата, а символ единения гражданского общества, осознания общей ответственности за настоящее и будущее России. Наша страна имеет тысячелетнюю историю и уникальное многонациональное наследие, которые мы обязаны передать подрастающему поколению», — сказал Евгений Стекачев.
В завершении программы выступил Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого с концертом «России звонкая душа». Коллективу, который исполняет народные произведения, более 110 лет. В его составе — певцы, танцоры, музыканты из 40 регионов страны.