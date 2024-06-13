В Иркутске отметили День России

«Россия — одна большая семья, в которой все живут в мире и согласии. Вне зависимости от вероисповедания, идеологических взглядов или убеждений мы решаем общие задачи, стремимся к реальным позитивным изменениям. Это и есть истинный патриотизм. Вместе мы преодолеем любые трудности, добьемся высоких результатов, обязательно победим в это переломное и непростое время и покажем всем нашу силу и сплоченность», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.