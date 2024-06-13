«Аврора» вводит дополнительные рейсы из Хабаровска в Анадырь и Якутск

В связи с увеличением спроса авиакомпания «Аврора» организует дополнительные рейсы из Хабаровска в Якутск и Анадырь и обратно. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», направления будут обслуживаться совместно с партнёром-оператором — авиакомпанией «Якутия». Рейсы будут выполняться самолётами «Суперджет-100». Продажа билетов уже открыта на сайте «Авроры» и в авиационных агентствах.
По информации пресс-службы авиакомпании, из Якутска в Хабаровск борт вылетит 29 июня — на крыло самолёт встанет в 05:10 по местному времени, а в краевую столицу прибудет в 8:40. В обратном направлении самолёт отправится в 20:50 и приземлится в Якутске в 22:20. Что касается допрейса Хабаровск — Анадырь, то он назначен на 6 июля. На Чукотку «Суперджет» вылетит в 9:40, а приземлится в аэропорту назначения в 15:55. Обратно из Анадыря в Хабаровск борт отправится в 17:15 и завершит полёт в 19:15.
— Социально значимые рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования и в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока, — сообщили в авиакомпании «Аврора». Напомним, что в мае текущего года авиакомпания «Аврора» запустила дополнительные рейсы по маршруту Хабаровск — Оха. Теперь рейсы между краевой столицей и самым северным городом острова Сахалин выполняются два раза в неделю. Как отметили в министерстве транспорта Сахалинской области, они были введены после многочисленных обращений граждан.