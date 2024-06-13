«Аврора» вводит дополнительные рейсы из Хабаровска в Анадырь и Якутск

По информации пресс-службы авиакомпании, из Якутска в Хабаровск борт вылетит 29 июня — на крыло самолёт встанет в 05:10 по местному времени, а в краевую столицу прибудет в 8:40. В обратном направлении самолёт отправится в 20:50 и приземлится в Якутске в 22:20. Что касается допрейса Хабаровск — Анадырь, то он назначен на 6 июля. На Чукотку «Суперджет» вылетит в 9:40, а приземлится в аэропорту назначения в 15:55. Обратно из Анадыря в Хабаровск борт отправится в 17:15 и завершит полёт в 19:15.