Омские педагоги хотят получать зарплату около 50 тысяч рублей

Например, работники сферы высшего и среднего менеджмента считают, что достойная оплата их труда составляет не меньше 100 тысяч рублей. В регионе им готовы платить около 80 тысяч. Педагоги и научные сотрудники хотят зарабатывать около 47 тысяч рублей, но им предлагают на 12 тысяч меньше.