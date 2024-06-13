Омские педагоги хотят получать зарплату около 50 тысяч рублей

По результатам исследований, в прошлом месяце средняя зарплата в Омской области составила 50 тысяч рублей. По сравнению с маем прошлого года она увеличилась на 13%. Однако некоторые соискатели оценивают свои возможности выше, чем им готовы платить.
Например, работники сферы высшего и среднего менеджмента считают, что достойная оплата их труда составляет не меньше 100 тысяч рублей. В регионе им готовы платить около 80 тысяч. Педагоги и научные сотрудники хотят зарабатывать около 47 тысяч рублей, но им предлагают на 12 тысяч меньше.
Директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева причиной роста ожидаемых зарплат назвала дефицит кадров.
Ранее мы писали, что после мощной жары в Омскую область надолго придёт резкое похолодание.