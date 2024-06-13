В Омске запустили подсветку Ленинградского моста

Мост будет светиться по-разному, в зависимости от времени и праздника. С понедельника по четверг мост будет светиться в нейтральном цвете. В выходные дни омичи смогут видеть перелив цветов по всей гамме. В новогодние праздники — синее и белое свечение, в День защитника Отечества — красное и зелёное, на 8 марта — розовое и фиолетовое свечение. На День Победы планируется включать на мосту янтарную иллюминацию, в цветах российского триколора на День России, День государственного флага и День народного единства. В День города мост будет переливаться зелёным.