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Дожди и холодный ветер обещает погода в Иркутске 13 июня 2024

Дождь и ветер придут в Иркутск 13 июня.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 73% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Контрасты сибирского климата не перестают удивлять даже коренных жителей региона. Погода в Иркутске 13 июня вновь пророчит дожди и ветер, при этом днем воздух прогреется до +24. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 13 июня 2024

— Днем в областном центре переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура +22…+24, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 13 июня 2024 все же порадует жителей областного центра небольшим теплом. А вот в регионе наступит настоящая жара, правда с умеренными дождями. В отдельных районах возможны грозы, ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Температура воздуха +27, при облачной погоде +14…+19.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что метеоролог объяснила необычное погодное явление. Температура воздуха оказалась в июне ниже на несколько градусов.