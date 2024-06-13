Дожди и холодный ветер обещает погода в Иркутске 13 июня 2024

Контрасты сибирского климата не перестают удивлять даже коренных жителей региона. Погода в Иркутске 13 июня вновь пророчит дожди и ветер, при этом днем воздух прогреется до +24. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 13 июня 2024
— Днем в областном центре переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура +22…+24, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 13 июня 2024 все же порадует жителей областного центра небольшим теплом. А вот в регионе наступит настоящая жара, правда с умеренными дождями. В отдельных районах возможны грозы, ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Температура воздуха +27, при облачной погоде +14…+19.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что метеоролог объяснила необычное погодное явление. Температура воздуха оказалась в июне ниже на несколько градусов.