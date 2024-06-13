Дожди и холодный ветер обещает погода в Иркутске 13 июня 2024

Погода в Иркутске 13 июня 2024 все же порадует жителей областного центра небольшим теплом. А вот в регионе наступит настоящая жара, правда с умеренными дождями. В отдельных районах возможны грозы, ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Температура воздуха +27, при облачной погоде +14…+19.