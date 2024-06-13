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Сильные ливни и похолодание обрушатся на Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня, ФедералПресс. В предстоящие выходные в Приморье ожидается ненастная погода. Дожди различной интенсивности охватят практически всю территорию края.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 73% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: AP 2023

«Приморский край окажется под воздействием циклона и фронтальных разделов. Дожди, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, пройдут практически повсеместно», — сообщили в Примгидромете.

Минимальные температуры воздуха в субботу будут в пределах +7…+16 градусов, максимальные до +23 градусов, на побережье воздух прогреется до +9…+17 градусов.

В воскресенье, 16 июня, интенсивность осадков увеличится и в крае пройдут сильные дожди. Ночная температура останется на уровне субботы, днем похолодает на 1 — 3 градуса.

Во Владивостоке в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой и умеренный дождь. В ночь на воскресенье возможно усиление осадков, которые днем начнут ослабевать и постепенно прекратятся. Температура воздуха практически не изменится. Ночью будет около +11…+13 градусов, днем до +18 градусов.

Напомним, во Владивостоке курсант Нахимовского училища исполнил гимн России на пианино, установленном на Русском острове. Видео пробрало до мурашек пользователей социальных сетей.