Сильные ливни и похолодание обрушатся на Приморье: дата

«Приморский край окажется под воздействием циклона и фронтальных разделов. Дожди, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, пройдут практически повсеместно», — сообщили в Примгидромете.
Минимальные температуры воздуха в субботу будут в пределах +7…+16 градусов, максимальные до +23 градусов, на побережье воздух прогреется до +9…+17 градусов.
В воскресенье, 16 июня, интенсивность осадков увеличится и в крае пройдут сильные дожди. Ночная температура останется на уровне субботы, днем похолодает на 1 — 3 градуса.
Во Владивостоке в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой и умеренный дождь. В ночь на воскресенье возможно усиление осадков, которые днем начнут ослабевать и постепенно прекратятся. Температура воздуха практически не изменится. Ночью будет около +11…+13 градусов, днем до +18 градусов.
Напомним, во Владивостоке курсант Нахимовского училища исполнил гимн России на пианино, установленном на Русском острове. Видео пробрало до мурашек пользователей социальных сетей.