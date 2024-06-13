Сильные ливни и похолодание обрушатся на Приморье: дата

Во Владивостоке в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой и умеренный дождь. В ночь на воскресенье возможно усиление осадков, которые днем начнут ослабевать и постепенно прекратятся. Температура воздуха практически не изменится. Ночью будет около +11…+13 градусов, днем до +18 градусов.