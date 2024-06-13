Администрация Владивостока ищет, кто отремонтирует дорогу на Прапорщика Комарова

Во Владивостоке городское управление дорог объявило, что ищет спецподрядчика для проведения ремонта дороги на улице Прапорщика Комарова до конца августа. Необходимо восстановить участок с бетонным покрытием, а также устранить ямы в асфальте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
«В перечне — проведение необходимых подготовительных работ и бетонирование участка в районе домов № 53−56, а также локальное устранение ям в асфальтовом покрытии на участке, ведущем к Аксаковской», — рассказали специалисты управления дорог.
Сейчас благодаря усилиям муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и подрядных организаций во Владивостоке проводится ремонт на улицах Адмирала Юмашева, 3-й Шоссейной, Давыдова, Иманской, Авроровской, Беговой, Комсомольской, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова и других.
Отметим, что также в микрорайоне Патрокл началось строительство дорог и стартовала реконструкция перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока. Недавно также был определен подрядчик для ремонта подъездных путей на Калинина, 25, Трамвайной и Шилкинской, 11а.