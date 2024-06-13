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Администрация Владивостока ищет, кто отремонтирует дорогу на Прапорщика Комарова

Необходимо восстановить дорогу с бетонным покрытием и устранить ямы в асфальте.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке городское управление дорог объявило, что ищет спецподрядчика для проведения ремонта дороги на улице Прапорщика Комарова до конца августа. Необходимо восстановить участок с бетонным покрытием, а также устранить ямы в асфальте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«В перечне — проведение необходимых подготовительных работ и бетонирование участка в районе домов № 53−56, а также локальное устранение ям в асфальтовом покрытии на участке, ведущем к Аксаковской», — рассказали специалисты управления дорог.

Сейчас благодаря усилиям муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и подрядных организаций во Владивостоке проводится ремонт на улицах Адмирала Юмашева, 3-й Шоссейной, Давыдова, Иманской, Авроровской, Беговой, Комсомольской, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова и других.

Отметим, что также в микрорайоне Патрокл началось строительство дорог и стартовала реконструкция перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока. Недавно также был определен подрядчик для ремонта подъездных путей на Калинина, 25, Трамвайной и Шилкинской, 11а.