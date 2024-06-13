Администрация Владивостока ищет, кто отремонтирует дорогу на Прапорщика Комарова

Во Владивостоке городское управление дорог объявило, что ищет спецподрядчика для проведения ремонта дороги на улице Прапорщика Комарова до конца августа. Необходимо восстановить участок с бетонным покрытием, а также устранить ямы в асфальте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.