Стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае экзаменационная кампания выходит на финишную прямую. С 13 по 21 июня проходят резервные дни основного периода единого государственного экзамена, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
В этот период экзамены сдают выпускники прошлых лет, а также те участники, кто не явился на экзамен или не завершил экзаменационную работу по уважительным причинам в основные сроки.
На сдачу ЕГЭ по географии зарегистрированы 20 человек, по литературе — 30, по обществознанию — 217, по физике — 172.
Продолжительность экзаменов по географии — 3 часа, по литературе и физике — 3 часа 55 минут, по обществознанию — 3 часа 30 минут.
На географии можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, на литературе — орфографическим словарем, позволяющим устанавливать нормативное написание слов, а физике — линейкой для построения графиков и схем, непрограммируемым калькулятором.
Плановая дата официального ознакомления с результатами — не позднее 26 июня.