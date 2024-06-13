Красноярка не захотела платить навязанные чаевые и обратилась в Роспотребнадзор

В ведомстве пояснили, что в соответствии с законодательством, в точке общепита не имеют права без согласия клиента выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ доплаты и чаевые, не включенные в стоимость блюд, указанных в меню. Кроме того, клиент вправе отказаться от оплаты чаевых, а если уже оплатил, то потребовать их возврата. Если в удовлетворении требований будет отказано, то потребитель вправе обратиться в суд.