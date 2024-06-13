Красноярка не захотела платить навязанные чаевые и обратилась в Роспотребнадзор

Посетительница одного из кафе на правобережье Красноярска, оплатив заказ, нашла в своем чеке заинтересовавшую ее строчку. Оказалось, что она дополнительно заплатила 5% от суммы ее заказа. Поинтересовавшись у официанта, она получила ответ, что это чаевые за обслуживание. Тогда девушка потребовала вернуть ей заплаченные в качестве навязанных чаевых деньги. Получив отказ, она обратилась с жалобой в управление Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что в соответствии с законодательством, в точке общепита не имеют права без согласия клиента выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ доплаты и чаевые, не включенные в стоимость блюд, указанных в меню. Кроме того, клиент вправе отказаться от оплаты чаевых, а если уже оплатил, то потребовать их возврата. Если в удовлетворении требований будет отказано, то потребитель вправе обратиться в суд.
— Таким образом, взимание процента за обслуживание является незаконным. Оставить чаевые — это исключительно право посетителя, а не его обязанность, — отметили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.