Иркутян приглашают принять участие в международном молодежном форуме «Байкал»

Программа разделена на два блока: проектный и образовательный. В первом будут разрабатывать общественно-политические, социально-экономические и культурные проекты, с которыми можно подать заявку на грантовую поддержку. Во втором предусмотрены лекции, мастер-классы, дискуссии, открытые диалоги и ролевые игры.