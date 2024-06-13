Иркутян приглашают принять участие в международном молодежном форуме «Байкал»

Мероприятие пройдет с 12 по 16 августа на берегу Малого моря, на территории залива Мухор.
Главная тема этого года: «Цели устойчивого развития». Она включает в себя такие направления, как туризм, предпринимательство, молодежные сообщества и диалог культур, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Программа разделена на два блока: проектный и образовательный. В первом будут разрабатывать общественно-политические, социально-экономические и культурные проекты, с которыми можно подать заявку на грантовую поддержку. Во втором предусмотрены лекции, мастер-классы, дискуссии, открытые диалоги и ролевые игры.
Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте: forum-baikal.ru/. Заявки принимают до 29 июня. Всего планируют собрать 600 участников и около 150 экспертов.
Организатором мероприятия выступает министерство по молодежной политике Иркутской области под патронатом Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Росмолодежи.
Международный молодежный форум «Байкал» проходит с 2008 года. Его цель — создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов РФ и зарубежных стран.