В Иркутске появился новый автобусный маршрут

Его будет обслуживать один автобус малого класса, сообщает пресс-служба администрации города.
Путь следования: Пискунова — Депутатская — Советская — Ширямова — Пискунова.
Остановочные пункты: ул. Пискунова, ЖК «Высота», ул. Пискунова, ул. Триллисера, ул. 1-я Советская, ул. Омулевского, Школа № 23, Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт, ул. Пискунова.
Маршрут открыт по многочисленным просьбам жителей ЖК, расположенных на улицах Красноярская, Ядринцева и Пискунова. Иркутяне смогут доехать до детской поликлиники № 1, школ № 21 и № 23, детских садов № 40 и № 72, Ивано-Матренинской детской больницы, а также пересесть на общественный транспорт, проходящий по Депутатской и Советской.
На маршруте действует электронный проездной билет. Перевозку осуществляет МУП «Иркутскавтотранс».