В Иркутске появился новый автобусный маршрут

Маршрут открыт по многочисленным просьбам жителей ЖК, расположенных на улицах Красноярская, Ядринцева и Пискунова. Иркутяне смогут доехать до детской поликлиники № 1, школ № 21 и № 23, детских садов № 40 и № 72, Ивано-Матренинской детской больницы, а также пересесть на общественный транспорт, проходящий по Депутатской и Советской.