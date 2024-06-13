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В Иркутске появился новый автобусный маршрут

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре запустили новый муниципальный маршрут регулярных перевозок № 63к «Пискунова — Советская — Пискунова».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Его будет обслуживать один автобус малого класса, сообщает пресс-служба администрации города.

Путь следования: Пискунова — Депутатская — Советская — Ширямова — Пискунова.

Остановочные пункты: ул. Пискунова, ЖК «Высота», ул. Пискунова, ул. Триллисера, ул. 1-я Советская, ул. Омулевского, Школа № 23, Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт, ул. Пискунова.

Маршрут открыт по многочисленным просьбам жителей ЖК, расположенных на улицах Красноярская, Ядринцева и Пискунова. Иркутяне смогут доехать до детской поликлиники № 1, школ № 21 и № 23, детских садов № 40 и № 72, Ивано-Матренинской детской больницы, а также пересесть на общественный транспорт, проходящий по Депутатской и Советской.

На маршруте действует электронный проездной билет. Перевозку осуществляет МУП «Иркутскавтотранс».