Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мчимся к юбилею города»: в центре Красноярска вместо гранитного покрытия уложили старую плитку

В центре Красноярска вместо покрытия с гранитной крошкой уложили обыкновенную плитку.

Источник: Соцсети

В центре Красноярска вместо покрытия с гранитной крошкой уложили обыкновенную плитку. На это обратил внимание архитектор Антон Шаталов.

«На перекрестке Каратанова и Мира проявилась свежеуложенная брусчатка эпохи раннего Петра Ивановича [Пимашкова — прим.ред.] вместе с желтенькой тактильной плиткой. Куда делось дорогое покрытие с гранитной крошкой, неясно», — написал Антон Шаталов у себя в телеграм-канале.

На опубликованном им же фото видно, что вместо прямоугольной плитки теперь обычная, квадратная.

«Мчимся к юбилею города на всех парусах!» — прокомментировал Антон Шаталов.

Добавим, ранее на дороге возле тротуара с «новой» плиткой проводились ремонтные работы на сетях. За благоустройство и состояние тротуаров отвечает Управление дорог и благоустройства города.

архитектура