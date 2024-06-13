«Мчимся к юбилею города»: в центре Красноярска вместо гранитного покрытия уложили старую плитку

В центре Красноярска вместо покрытия с гранитной крошкой уложили обыкновенную плитку. На это обратил внимание архитектор Антон Шаталов.
«На перекрестке Каратанова и Мира проявилась свежеуложенная брусчатка эпохи раннего Петра Ивановича [Пимашкова — прим.ред.] вместе с желтенькой тактильной плиткой. Куда делось дорогое покрытие с гранитной крошкой, неясно», — написал Антон Шаталов у себя в телеграм-канале.
На опубликованном им же фото видно, что вместо прямоугольной плитки теперь обычная, квадратная.
«Мчимся к юбилею города на всех парусах!» — прокомментировал Антон Шаталов.
Добавим, ранее на дороге возле тротуара с «новой» плиткой проводились ремонтные работы на сетях. За благоустройство и состояние тротуаров отвечает Управление дорог и благоустройства города.