В Перми 12 июня был побит температурный рекорд

Метеорологи ЦГМС сообщили, что 12 июня в Перми был побит очередной температурный рекорд.
Это не стало неожиданностью для специалистов.
«Как и ожидалось, максимальная температура воздуха в краевой столице превзошла температурный рекорд 1998 года на 1.3°С и составила 32.7°С», — рассказали в Пермском ЦГМС.
По словам метеорологов, на этом погода не успокоится. Жителей Пермского края впереди ждут новые рекорды. В том числе — 14 июня. Ожидается, что в этот день столбик термометра вновь поднимется очень высоко.
Напомним, МЧС предупредило жителей Прикамья о непогоде 13 июня. Возможны грозы. Местами на севере региона ожидаются ливни, град, туман. При грозе может быть очень сильный ветер.