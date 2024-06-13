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В Перми 12 июня был побит температурный рекорд

По словам метеорологов, на этом погода не успокоится.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Метеорологи ЦГМС сообщили, что 12 июня в Перми был побит очередной температурный рекорд.

Это не стало неожиданностью для специалистов.

«Как и ожидалось, максимальная температура воздуха в краевой столице превзошла температурный рекорд 1998 года на 1.3°С и составила 32.7°С», — рассказали в Пермском ЦГМС.

По словам метеорологов, на этом погода не успокоится. Жителей Пермского края впереди ждут новые рекорды. В том числе — 14 июня. Ожидается, что в этот день столбик термометра вновь поднимется очень высоко.

Напомним, МЧС предупредило жителей Прикамья о непогоде 13 июня. Возможны грозы. Местами на севере региона ожидаются ливни, град, туман. При грозе может быть очень сильный ветер.