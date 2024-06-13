В Красноярске резко ухудшилось качество воздуха

По данным синоптиков, сегодня в Красноярске ожидается жара до +28, +30 °C, небольшая облачность, без осадков и слабый северо-восточный ветер. Такие метеоусловия способствуют кратковременному накоплению вредных веществ в атмосферном воздухе, прогнозируется «повышенное» загрязнение. Но режим НМУ пока не вводят. Его объявляют, когда оно «относительно» или «экстремально» высокое.