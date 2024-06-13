Новокузнечан бесплатно зовут на Летний Православный фестиваль музыки

Фестиваль откроется колокольными звонами, которые прозвучат после окончания первой части праздника и по завершению мероприятия. Весь день на площади у Собора будут работать мастера-рукодельники, летние кафе, площадки для детей, экскурсии на колокольню, летний пленэр и мастер-классы от художников.