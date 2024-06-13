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Новокузнечан бесплатно зовут на Летний Православный фестиваль музыки

Фестиваль посвящён 406 годовщине со дня образования Новокузнецка и Году семьи.

16 июня в Соборе Рождества Христова и на территории Кузбасской православной духовной семинарии пройдёт бесплатный Летний Православный фестиваль духовной, классической и народной музыки. Он посвящён 406 годовщине Новокузнецка и Году семьи.

Мероприятие будет состоять из двух частей. Первая часть начнётся в 12 часов внутри собора: состоится концертная программа от новокузнецких светских и церковных хоровых коллективов.

На вторую часть спустя два часа гостей ждут на ступенях собора и прилегающей площади — учащиеся и педагоги ДМШ и ДШИ, творческие коллективы исполнят классическую и народную музыку.

Фестиваль откроется колокольными звонами, которые прозвучат после окончания первой части праздника и по завершению мероприятия. Весь день на площади у Собора будут работать мастера-рукодельники, летние кафе, площадки для детей, экскурсии на колокольню, летний пленэр и мастер-классы от художников.