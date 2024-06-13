Жара на Среднем Урале задержится до выходных

В Свердловской области 13 июня дневная температура достигнет +30..+35 градусов и +27..+29 градусов по Цельсию в северных районах региона. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, вероятность грозы составляет лишь 5%. Ветер 3−8 метров с порывами до 11 метров в секунду. Днем в городе потеплеет до +34 градусов.