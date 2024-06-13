Жара на Среднем Урале задержится до выходных

В Свердловской области на второй неделе июня температура достигнет +35 градусов. Жаркая погода в регионе обусловлена влиянием антициклона, центр которого располагается над Южным Уралом.
— Период с четверга по субботу в Свердловской области ожидается исключительно теплым, — сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. — Воздушная масса в антициклоне продолжает прогреваться, чему способствует поступление в его систему горячего воздуха из Средней Азии и западного Казахстана.
По его словам, самым жарким днем на текущей неделе в Свердловской области станет суббота, 15 июня. При этом в северной части региона тропической воздушной массе не дает свободно распространяться полярный атмосферный фронт.
— На фронте и перед ним продолжат формироваться грозы. В четверг [13 июня, — Прим. ред.] они вновь ожидаются в северной части Свердловской области, а также в ее восточных районах, — добавил синоптик.
В Свердловской области 13 июня дневная температура достигнет +30..+35 градусов и +27..+29 градусов по Цельсию в северных районах региона. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, вероятность грозы составляет лишь 5%. Ветер 3−8 метров с порывами до 11 метров в секунду. Днем в городе потеплеет до +34 градусов.