В Севастополе в четверг отключат свет: список адресов

«Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ», — объясняют на предприятии.
С 09.00 до 14.00 без света останутся абоненты по адресам: Юхарина балка 78−80, 222, 125, 173, 203, 6, 8, ТСН «Рябинушка» 94-А, 18-Б, 134-А, 66, 74, 92−94, 98, 189-А, 111-А, 157-А, 173-А, 217-А, улица Фиолентовское шоссе 89/167, СНТ «Ветерок» 12-А, 32-А, 26-А, 4, 10, 18, 22−24, 3, 37-А, 47-А, 1, 7−9, 13−27, 33−35, 39, СНТ «Чайка» 54.
В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора электричество отключат в СТ «Икар-3» 26, 34, 38, 1014−1016, 3, 7, 21, 1071, СТ «Ригель» 419-А, СТ «Икар-2» 52, 292, 273, 421, а также на улицах: Журналиста Хамадана 64, 37-А, 11−13, 21, 29, 37, 597, Композитора Боголепова 22-б, 22-а, 12, 20, 24, 36, 40, 44−46, 37-А, 35−37, 1291, 1299, Геннадия Черкашина 10−12, 24, 30−32, 36−42, 1106, 3-А, 3−7, 15, 87, 29-В, 25-А.
Временное отключение электроэнергии коснется также абонентов по адресам: тупик Хвойный 4−6, 3, 5, улица Григория Поженяна 12−16, 20−22, 1, 17−19, 23−25, 31, СНТ «Победа» 4, 8−16, 1074, 1312, 3−5, 11−13, 19, 1123, улица Эдуарда Асадова 12, 20−28, 9, 13, 21, переулок 1-ый Хвойный 4−8, 12, 16−18, 3, Камышовое шоссе 642, 652, 684, 1258, 661, 669, 1266, 701, улица Писателя Аверченко 12−16, 20, 28−34, 800, 17−19, 29, переулок 2-й Хвойный 2-А, 3, а также улицы Поэта Сельвинского 4, 8, 16−22, 26, 19/2, 3, 7−9, 13−15, 21, Петра Градова 24, 30, 676, 1118, 21-А, 9, 13−19, 23, 27, 35.
Кроме того, временно подачу электричества приостановят абонентам: СНТ’Сапун-гора" 1168, 1186, 1216, 1230, 1418, 1649, 1225, 1249, 1389, 1403, 1433, улицы Владимира Папидзе 12, 20, 27, Павла Елисова 28, 764, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова 28, 31, Летчицы Бершанской 28, 57, Ильи Поликахина, 16, Подполковника Баранова 43, переулков Блиндажный 1−3, 9, Кирьянова, 32, 33-А.
С 13 по 19 июня с 08:30 до 17:30 света не будет по улицам: Игнатия Шевченко 26−28, 32−36, 2-я линия Бомбор 12, 42−44, Даши Севастопольской 4−38, 1−35, Пластунская 100-А, 82−94, 100−102, 106−126, 67−105.
При этом на предприятии уточняют, что 12 и 14 июня работы проводиться не будут.