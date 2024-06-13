В Севастополе в четверг отключат свет: список адресов

В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора электричество отключат в СТ «Икар-3» 26, 34, 38, 1014−1016, 3, 7, 21, 1071, СТ «Ригель» 419-А, СТ «Икар-2» 52, 292, 273, 421, а также на улицах: Журналиста Хамадана 64, 37-А, 11−13, 21, 29, 37, 597, Композитора Боголепова 22-б, 22-а, 12, 20, 24, 36, 40, 44−46, 37-А, 35−37, 1291, 1299, Геннадия Черкашина 10−12, 24, 30−32, 36−42, 1106, 3-А, 3−7, 15, 87, 29-В, 25-А.