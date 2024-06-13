Максимальный балл на ЕГЭ получили почти 60 выпускников в Приморье

Высокие результаты на едином государственном экзамене (ЕГЭ) показывают приморские школьники. Сейчас число стобалльников — 56 человек, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщила заместитель председателя правительства, министр образования Приморья Эльвира Шамонова, в крае 26 стобалльников по русскому языку и пять по профильной математике. Есть и первый двухсотбалльник — Анастасия Алексеева из Находки, набравшая максимальный балл на экзаменах по русскому языку и литературе.
Большинство выпускников, набравших максимальный балл по русскому языку, во Владивостоке — 16 человек. Еще четверо ребят из Находки, по два ученика из Артема и Уссурийска, по одному из Арсеньева и Дальнереченского района. По профильной математике больше всего стобалльников во Владивостоке — три человека, по одному из Уссурийска и Хорольского округа.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что самым популярным предметом на ЕГЭ у приморских школьников стало обществознание. Экзамен писали более 3,7 тысяч ребят. На втором месте — физика. Ее выбрало более 1,2 тысяч выпускников.