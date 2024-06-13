Максимальный балл на ЕГЭ получили почти 60 выпускников в Приморье

Большинство выпускников, набравших максимальный балл по русскому языку, во Владивостоке — 16 человек. Еще четверо ребят из Находки, по два ученика из Артема и Уссурийска, по одному из Арсеньева и Дальнереченского района. По профильной математике больше всего стобалльников во Владивостоке — три человека, по одному из Уссурийска и Хорольского округа.