Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я такое впервые вижу, 250 рублей»: курс доллара во Владивостоке идет к рекордам?

Курс наличного доллара на фоне санкций США вырос во Владивостоке.

Источник: Freepik

Ряд российских банков поднял курс на покупку наличных долларов после того, как Мосбиржа и НКЦ попали под блокирующие санкции США. С 13 июня там приостанавливают торги долларом и евро. Некоторые организации во Владивостоке продают американскую валюту за 250 рублей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как выяснилось ранее, в Москве курс доллара на уровне 100 рублей и выше.

В целом, большая часть банков в дальневосточном центре держит стоимость на уровне 99−110 рублей. Алмазэргиэнбанк предлагает продать доллар за 120 рублей, евро — за 131 рубль. При этом курс доллара в Морском банке составил 150 рублей (как и евро). У рекордсмена, банка «Юнистрим», показатели следующие: 250 рублей и за американскую, и за европейскую валюту.

«Я такое впервые вижу», — пишут некоторые участники рынка в комментариях в профильных каналах.

Напомним, на Мосбирже проводятся торги акциями российских компаний, драгметаллами, а также валютами: долларом, евро, юанем. Для валютного рынка, сообщили несколько экспертов, это серьезный удар. Мосбиржа, конечно, продолжит торговать юанем.

валюта