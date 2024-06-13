«Я такое впервые вижу, 250 рублей»: курс доллара во Владивостоке идет к рекордам?

Ряд российских банков поднял курс на покупку наличных долларов после того, как Мосбиржа и НКЦ попали под блокирующие санкции США. С 13 июня там приостанавливают торги долларом и евро. Некоторые организации во Владивостоке продают американскую валюту за 250 рублей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как выяснилось ранее, в Москве курс доллара на уровне 100 рублей и выше.
В целом, большая часть банков в дальневосточном центре держит стоимость на уровне 99−110 рублей. Алмазэргиэнбанк предлагает продать доллар за 120 рублей, евро — за 131 рубль. При этом курс доллара в Морском банке составил 150 рублей (как и евро). У рекордсмена, банка «Юнистрим», показатели следующие: 250 рублей и за американскую, и за европейскую валюту.
«Я такое впервые вижу», — пишут некоторые участники рынка в комментариях в профильных каналах.
Напомним, на Мосбирже проводятся торги акциями российских компаний, драгметаллами, а также валютами: долларом, евро, юанем. Для валютного рынка, сообщили несколько экспертов, это серьезный удар. Мосбиржа, конечно, продолжит торговать юанем.