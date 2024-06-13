«Я такое впервые вижу, 250 рублей»: курс доллара во Владивостоке идет к рекордам?

В целом, большая часть банков в дальневосточном центре держит стоимость на уровне 99−110 рублей. Алмазэргиэнбанк предлагает продать доллар за 120 рублей, евро — за 131 рубль. При этом курс доллара в Морском банке составил 150 рублей (как и евро). У рекордсмена, банка «Юнистрим», показатели следующие: 250 рублей и за американскую, и за европейскую валюту.