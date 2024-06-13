В День города в Кемерове на Притомском столкнулись четыре автомобиля

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, кемеровские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием четырёх автомобилей. Происшествие случилось накануне в 14:55 на пр. Притомский в районе строения № 12.
Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Рено Меган». От удара «Рено» отбросило на «Дэу Нексиа», а «ВАЗ» столкнулся ещё и со встречным автомобилем «Фольксваген Мультивен». В результате водителю «ВАЗа» потребовалась помощь медиков.
Полицейские установили, что виновник ДТП был пьян: показания алкотестера в 6 раз превысили максимально допустимый порог. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
«За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении — уголовная ответственность», — напоминает Госавтоинспекция.