В День города в Кемерове на Притомском столкнулись четыре автомобиля

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Рено Меган». От удара «Рено» отбросило на «Дэу Нексиа», а «ВАЗ» столкнулся ещё и со встречным автомобилем «Фольксваген Мультивен». В результате водителю «ВАЗа» потребовалась помощь медиков.