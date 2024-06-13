Свердловчане стали чаще искать новую работу

Свою активность по поиску работы увеличили соискатели из сферы автобизнеса (+35,6%), туризма, ресторанного бизнеса и сферы HoReCa (+29,5%), работники сферы логистики (+28,7%), рабочий персонал (+27,1%) и домашний, обслуживающий персонал (+23,6%).
По возрасту почти 40% из соискателей приходится на людей 19−30 лет, треть — на 31−40 лет, 17% — на 41−50 лет. Чаще всего свердловчане ищут работу менеджером по продажам, администратором, менеджером по работе с партнерами, водителем и программистом.
Напомним, согласно официальным данным Свердловскстата, доходы уральцев за год выросли почти на 11 тыс. рублей. Больше всех в Свердловской области зарабатывают IT-специалисты. Средняя зарплата в отрасли составляет 110,1 тыс. рублей.
Ближе всех к айтишникам подобрались ученые-разработчики (108,7 тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (100,3 тыс. рублей). По подсчетам Свердловскстата, самые скромные доходы в сферах образования, сельского хозяйства, гостиничного дела и общепита. Кому готовы платить больше в Екатеринбурге: список профессий