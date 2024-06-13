Свердловчане стали чаще искать новую работу

По возрасту почти 40% из соискателей приходится на людей 19−30 лет, треть — на 31−40 лет, 17% — на 41−50 лет. Чаще всего свердловчане ищут работу менеджером по продажам, администратором, менеджером по работе с партнерами, водителем и программистом.