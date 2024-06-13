Схему движения транспорта изменят из-за Крестного хода в Хабаровске 23 июня

Движение транспорта будет регулироваться сотрудниками ДПС. Для получения более подробной информации о работе маршрутов, пассажиры могут обратиться к диспетчеру МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56. Жителям и гостям города рекомендуется учитывать данные изменения при планировании своих поездок в этот день.