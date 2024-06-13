Схему движения транспорта изменят из-за Крестного хода в Хабаровске 23 июня

В Хабаровске 23 июня с 12 до 13 часов временно изменится схема движения общественного транспорта в районе улицы Тургенева. Это связано с проведением городского Крестного хода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в городском управлении транспорта, маршрут Крестного хода пройдет от Спасо-Преображенского кафедрального собора (площадь Славы) до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери (Комсомольская площадь).
Временно изменятся пути следования ряда муниципальных маршрутов:
— Троллейбус № 1 будет курсировать по маршруту «Аэропорт — Улица Московская».
Автобусные маршруты будут следовать следующим образом:
— № 1 Л и 29К: с улицы Ленина через улицу Запарина на улицы Муравьева-Амурского и Комсомольскую, а затем по обычной схеме;
— № 1С: с улицы Комсомольской через улицы Муравьева-Амурского и Калинина на улицу Ленина, а затем по привычному маршруту;
— № 14, 19, 82: с улицы Муравьева-Амурского на Комсомольскую, далее на Амурский бульвар и улицу Калинина с левым поворотом на Муравьева-Амурского, а затем по обычной схеме;
— № 29П: с Амурского бульвара через улицу Калинина на Ленина, затем по установленному маршруту;
— № 33: с Уссурийского бульвара через улицу Калинина на Ленина, далее по обычной схеме;
— № 34: при движении с автовокзала по улице Муравьева-Амурского, затем через улицу Калинина на Ленина, а при обратном движении по улице Запарина на Муравьева-Амурского и далее по маршруту;
— № 52: с улицы Ленина через улицу Запарина на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— № 56: с улицы Муравьева-Амурского через улицу Калинина на Ленина, затем по обычному маршруту;
— № 83: через улицу Запарина на Муравьева-Амурского и далее по привычной схеме;
— № 83П: с улицы Муравьева-Амурского через улицу Калинина на Ленина, а затем по установленной схеме.
Движение транспорта будет регулироваться сотрудниками ДПС. Для получения более подробной информации о работе маршрутов, пассажиры могут обратиться к диспетчеру МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56. Жителям и гостям города рекомендуется учитывать данные изменения при планировании своих поездок в этот день.