В Приморье изменились требования к приютам для животных

Согласно изменениям, территория приюта подлежит ограждению (сплошному или сетчатому) высотой не менее двух метров. По периметру ограждения должны размещаться многолетние зеленые насаждения.



Ранее территорию приюта требовалось ограждать сплошным или сетчатым ограждением высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,4 метра.

