14 кузбасских пар зарегистрировали свой брак в День города ночью

По данным кузбасского ЗАГСа, в День России в органах ЗАГС Кемерова, Новокузнецка, Берёзовска, Прокопьевска и Осинники для 14 пар состоялись свадебные церемонии в уникальном формате — ночные регистрации брака.
Всего же 12 июня 2024 года, в День России и в День 106-летия города Кемерово, в органах ЗАГС г. областной столицы прошли торжественные церемонии бракосочетания для 38 пар, которые выбрали дату 12 июня для создания своей семьи.
«Этот праздник олицетворяет важнейшие ценности для каждого из нас — семья, дети, Родина!» — поделились новобрачные.
Молодожёнам, впервые вступающим в брак, вручили Символ Года семьи в Кузбассе — Семейный очаг. А также вручили памятные подарки от регионального правительства с добрыми пожеланиями.