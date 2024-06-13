Экс-соучредитель «Пармы» не смог оспорить законность своего увольнения из клуба

Олег Анисимов подал иск к Фонду развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма») в Ленинский районный суд Перми 7 ноября 2022 года. Рассмотрение дела завершилось 27 марта 2023 года. Господин Анисимов оспаривал приказ руководства ФРПБ, которым с 17 октября 2022 года был уволен с должности начальника отдела по баскетболу. Истец требовал восстановить его на работе, а также взыскать с «Пармы» средний заработок за время вынужденного прогула. В ходе первого рассмотрения дела суд удовлетворил требования работника, господин Анисимов восстановился на работе и взыскал с клуба 500 тыс. руб. Потом кассационная инстанция отменила это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Проверив доводы истца повторно, первая, а затем и апелляционная инстанция в удовлетворении требований отказали.