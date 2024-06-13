Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь предупреждают, что при грозах и порывистом ветре могут повредиться и даже оборваться линии связи и электропередач, а также нарушиться электроснабжение. Кроме того, грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.