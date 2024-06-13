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Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в четверг

В МЧС предупреждают о том, что могут повредиться и даже оборваться линии связи и электропередач, а также нарушиться электроснабжение.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Грозы ожидаются днем в четверг в отдельных районах по юго-западу Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь днем в юго-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +19…+24°С.

Белгидромет объявил на четверг желтый уровень опасности из-за гроз.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что при грозах и порывистом ветре могут повредиться и даже оборваться линии связи и электропередач, а также нарушиться электроснабжение. Кроме того, грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в четверг будет переменная облачность и без осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +20…+22°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Гродно также воздух прогреется до +20…+22°C. В городе над Неманом прогнозируется переменная облачность и будет без существенных осадков. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве синоптики обещают схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +21…+23°C, ветер северо-западный.

В Бресте сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и пройдет кратковременный дождь, а также возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Дневная температура воздуха в этом областном центре составит +18…+20°C. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.