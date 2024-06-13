Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Грозы ожидаются днем в четверг в отдельных районах по юго-западу Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь днем в юго-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +19…+24°С.
Белгидромет объявил на четверг желтый уровень опасности из-за гроз.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что при грозах и порывистом ветре могут повредиться и даже оборваться линии связи и электропередач, а также нарушиться электроснабжение. Кроме того, грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в четверг будет переменная облачность и без осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +20…+22°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Гродно также воздух прогреется до +20…+22°C. В городе над Неманом прогнозируется переменная облачность и будет без существенных осадков. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве синоптики обещают схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +21…+23°C, ветер северо-западный.
В Бресте сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и пройдет кратковременный дождь, а также возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Дневная температура воздуха в этом областном центре составит +18…+20°C. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.