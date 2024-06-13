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В Новосибирской области усилят антитеррористическую безопасность в торговых центрах

К 1 августа все крупные торговые центры Новосибирской области оборудуют металлодетекторами на входах. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

Источник: Соцсети

Антитеррористическую защиту решено усилить в торговых центрах Новосибирской области. Соответствующее поручение дал своим подчиненным губернатор Андрей Травников. Контроль за исполнением поручения взял на себя лично глава региона.

Согласно постановлению, до 1 августа все входы и выходы ТРЦ первой и второй категории должны быть оснащены арочными металлодетекторами («рамками»), причем стоять они должны на всех входах/выходах, включая паркинг.

Также губернатор обязал владельцев торговых центров использовать ручные металлодетекторы на всех входах/выходах, если установка «рамок» невозможна.

Кроме того, сотрудники МВД и ФСБ получат доступ к камерам видеонаблюдения во всех торговых центрах.

Кстати, 11 июня в ТЦ «Мега’прошла учебная эвакуация сотрудников и посетителей В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников “Меги”.

Ранее «Прецедент» писал: режим повышенной готовности ввели из-за провала на Большевистской.

Екатерина СОСНИНА.