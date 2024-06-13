В Новосибирской области усилят антитеррористическую безопасность в торговых центрах

Антитеррористическую защиту решено усилить в торговых центрах Новосибирской области. Соответствующее поручение дал своим подчиненным губернатор Андрей Травников. Контроль за исполнением поручения взял на себя лично глава региона.
Согласно постановлению, до 1 августа все входы и выходы ТРЦ первой и второй категории должны быть оснащены арочными металлодетекторами («рамками»), причем стоять они должны на всех входах/выходах, включая паркинг.
Также губернатор обязал владельцев торговых центров использовать ручные металлодетекторы на всех входах/выходах, если установка «рамок» невозможна.
Кстати, 11 июня в ТЦ «Мега’прошла учебная эвакуация сотрудников и посетителей В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников “Меги”.
Ранее «Прецедент» писал: режим повышенной готовности ввели из-за провала на Большевистской.
Екатерина СОСНИНА.