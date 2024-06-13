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Перед Крымским мостом выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. По состоянию на 7 часов утра четверга в очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 85 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 85 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.