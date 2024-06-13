Скончался заместитель мэра Красноярска Михаил Будников

12 июня ушел из жизни заместитель главы Красноярска — руководитель департамента общественной безопасности Михаил Будников. Об этом сообщает мэрия.
— Ответственный руководитель, отзывчивый коллега, прекрасный и добрый человек, для многих ставший товарищем и другом, — вспоминают Михаила Валерьевича в администрации города.
Причины смерти не уточняются. Мужчине было 48 лет.
Прощание состоится 14 июня на Шинном кладбище (улица 4-я Шинная, 26/1, центральные ворота) с 9:00 до 10:30.
Напомним, что на должность заместителя мэра Будникова назначили в 2022 году. Ранее он работал замначальника отдела в МВД, заместителем гендиректора «Сибирской золотопромышленной компании» и замглавы руководителя департамента общественной безопасности.