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Скончался заместитель мэра Красноярска Михаил Будников

Ему было 48 лет.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

12 июня ушел из жизни заместитель главы Красноярска — руководитель департамента общественной безопасности Михаил Будников. Об этом сообщает мэрия.

— Ответственный руководитель, отзывчивый коллега, прекрасный и добрый человек, для многих ставший товарищем и другом, — вспоминают Михаила Валерьевича в администрации города.

Причины смерти не уточняются. Мужчине было 48 лет.

Прощание состоится 14 июня на Шинном кладбище (улица 4-я Шинная, 26/1, центральные ворота) с 9:00 до 10:30.

Напомним, что на должность заместителя мэра Будникова назначили в 2022 году. Ранее он работал замначальника отдела в МВД, заместителем гендиректора «Сибирской золотопромышленной компании» и замглавы руководителя департамента общественной безопасности.