Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог в Таврическом районе Омской области

Ранее мы писали о том, что губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор «СтройТраста» Арман Акопян подписали концессионное соглашение о строительстве ещё одного моста через Омь. Сооружение станет платной альтернативой существующим маршрутам. Предполагается, что этот мост поможет разгрузить центральные улицы Омска.