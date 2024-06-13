Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог в Таврическом районе Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о продолжении ремонта дорог в Таврическом районе. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» там обновят 7,5 километров трассы.
«Продолжается ремонт двух участков дорог Таврическое — Луговое — “Тихвинка — Новоуральский — Пристанское” в Таврическом районе. Дорожники обещают завершить все работы в октябре. Держу на контроле», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, ремонтом занимается «Омскавтодор» по контракту с управлением дорожного хозяйства региона. Стоимость работ — 239 миллионов рублей.
По информации Минтраса Омской области, на участке 19−20 км дороги уже полностью выполнено фрезерование старого дорожного полотна. А также устранены пучины, а основание укреплено по методу холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя покрытия.
На участке 20−26 км идут работы по устранению пучин и укреплению основания дороги цементом.
На обоих участках помимо укладки нового асфальта будет выполнено укрепление обочин, нанесена разметка. Также там появятся дорожные знаки.
Ранее мы писали о том, что губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор «СтройТраста» Арман Акопян подписали концессионное соглашение о строительстве ещё одного моста через Омь. Сооружение станет платной альтернативой существующим маршрутам. Предполагается, что этот мост поможет разгрузить центральные улицы Омска.