Магнитная буря накроет Омск. Дата

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в первой декаде июле будут неблагоприятные дни для людей с метеочувствительностью. Геомагнитный шторм ожидается с 6 по 8 июля. В эти дни уровень магнитной бури достигнет G1 (слабая буря).
Чаще всего появляются следующие симптомы:
головная боль; резкие скачки артериального давления; головокружение; учащённое сердцебиение; затруднённое дыхание; нарушение сна, бессонница; рассеянность, раздражительность, тревожность; усталость.
Шкала мощности магнитных бурь: G1 — незначительная (буря может вызвать слабые колебания в энергосистеме, оказать незначительное влияние на работу спутников); G2 — умеренная (буря может спровоцировать проблемы с напряжением в энергосистемах, повреждение трансформаторов); G3 — сильная (могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио, на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания); G4 — тяжелая (в энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения, возможны проблемы со спутниковой навигацией, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена); G5 — экстремальная (в энергосистемах могут наблюдаться проблемы с контролем напряжения, полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней).