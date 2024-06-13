«Дом Дракулы» изгоняют из парка

Ответчик ходатайствовал о приобщении дополнительных материалов к делу. По его сведениям, в советские времена для возведения объектов парковой инфраструктуры не требовалось получать разрешение на строительство, надо было согласовывать их размещение в парке. Поэтому ряд спорных объектов не имеют этих разрешений, что подтверждают старые документы, представленные парком суду, например решения горисполкома. Кроме того, истцу и городским службам было известно о размещении спорных объектов в парке, уверены в ЦПР. Об этом свидетельствует план размещения баланса территории и градплан участка парка от 2007 года, в которых были определены указанные строения. В согласованном властями эскизном предложении по реконструкции парка 2005−2006 годов говорилось об устройстве туалета со стороны Комсомольского проспекта. Обозначен в документе и аттракцион «Пещера ужасов», или «Дом Дракулы» (современное название), как сооружение, подлежащее демонтажу. Ответчик «Дом Дракулы», как и сооружения летних кафе, относит к временным строениям, объектам благоустройства в составе парка Горького.