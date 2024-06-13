«Дом Дракулы» изгоняют из парка

«Рассмотрев эти меры, мы посчитали их невозможными к принятию. Ответчиком предлагается, чтобы администрация Свердловского района признала объекты Casa Mia и “Халва” движимыми, не обладающими признаками объектов капитального строительства, — отметил представитель администрации.— Мы на это, к сожалению, пойти не можем. В суде необходимо выяснить, соответствуют ли объекты требованиям безопасности, насколько они функциональны и являются ли они объектами капитального строительства. Именно это у нас указано в предмете иска».
На прошлом заседании представитель парка Горького заявил о готовности пойти на мировую с администрацией Перми. В частности, в парке были готовы снести объекты, признанные движимым имуществом. Еще два объекта, фигурирующие в иске, парк Горького готов привести в нормативное состояние. В рамках еще одного искового заявления городские власти просят признать отсутствующим у ЦПР право собственности на театральную эстраду и контрольную будку.
Представитель региональной прокуратуры, присутствующий на заседании, поддержал истца и высказался за назначение экспертизы.
Ответчик ходатайствовал о приобщении дополнительных материалов к делу. По его сведениям, в советские времена для возведения объектов парковой инфраструктуры не требовалось получать разрешение на строительство, надо было согласовывать их размещение в парке. Поэтому ряд спорных объектов не имеют этих разрешений, что подтверждают старые документы, представленные парком суду, например решения горисполкома. Кроме того, истцу и городским службам было известно о размещении спорных объектов в парке, уверены в ЦПР. Об этом свидетельствует план размещения баланса территории и градплан участка парка от 2007 года, в которых были определены указанные строения. В согласованном властями эскизном предложении по реконструкции парка 2005−2006 годов говорилось об устройстве туалета со стороны Комсомольского проспекта. Обозначен в документе и аттракцион «Пещера ужасов», или «Дом Дракулы» (современное название), как сооружение, подлежащее демонтажу. Ответчик «Дом Дракулы», как и сооружения летних кафе, относит к временным строениям, объектам благоустройства в составе парка Горького.
Ответчик считает единым объектом недвижимости весь имущественный комплекс парка, а строения в его составе, обозначенные соответствующими литерами, не предназначены для постоянного нахождения людей и несут вспомогательную функцию. Это касается и туалетов, один из которых сейчас используется как склад. В то же время туалеты являются объектами недвижимости, переданными в уставный капитал общества, управляющего парком. «Мы предложили обследовать туалеты на предмет их состояния, чтобы выяснить, угрожает ли их состояние жизни и здоровью граждан. Если нет, то мы предлагаем их сохранить», — обрисовал представитель парка другие положения мирового соглашения.
В администрации Перми после завершения заседания подчеркнули, что определить судьбу спорных объектов невозможно без строительно-технической экспертизы, которая определит их соответствие требованиям безопасности. «Напомним, часть объектов в парке им. Горького была возведена без необходимых разрешений. Это противоречит условиям договора аренды земельного участка и условиям хозяйствования», — заявили в администрации. В мэрии заверили, что парк Горького — популярное в городе пространство — не останется без общественных туалетов. После завершения судебных разбирательств, в случае удовлетворения исков, арендатор участка должен будет привести объекты в нормативное состояние со всеми необходимыми разрешениями и на законных основаниях, добавили в администрации.
Более того, мэрия анонсировала проведение общественных обсуждения, на которых предлагает обсудить, как развивать парк дальше. На встрече предполагается рассмотреть способы сохранения зеленых насаждений и архитектуры парка, затем определить, что следует добавить или заменить. Участники также обсудят, какие текущие сценарии использования парка важно поддерживать и какие новые функции и услуги должны быть введены, сообщает Business Class.