В Новосибирске устроят открытый кинотеатр на празднике в честь Дня города

30 июня с 12:00 до 22:00 в парке «Арена» состоится праздничная программа, которая не оставит никого равнодушным.
На празднике по-настоящему зажгут факиры, которые уже подготовили множество опасных и зрелищных номеров. Выступление артистов именно этой сферы развлечения всегда запоминается своим накалом и поражает красотой происходящего. Если такие развлечения вам не по душе, на площадке планируется ещё множество различных мероприятий и интерактивов для всей семьи.
На площади развернётся настоящий фестиваль искусства, который представит творчество нашего города со всех сторон.
Помимо этого, всех любителей уличных рисунков ждёт крутая зона стрит-арта. Тут гости смогут посмотреть за тем, как творится стрит-искусство.
В рамках праздника будет организован кинопоказ прямо под открытым небом.
Новосибирские мотоциклисты тоже не оставят любимый город без подарка. На празднике они устроят байк-шоу и покажут своих «железных коней» в деле.
Командные соревнования станут неотъемлемой частью мероприятия, ведь там можно будет выиграть вкусные и ценные призы.
Маленьких гостей праздника будут ждать игровые зоны, где все желающие смогут показать свое мастерство владения мячиком.
Зона борьбы «сумо» также будет в этом году представлена на празднике. Оценить выступление бойцов в столь нестандартном для нашей страны виде спорта однозначно стоит.
Зоны с творческими мастер-классами также будут распределены по всей площадке праздника.
Гвоздем праздника будет известный исполнитель Kamazz. Он споёт свои самые громкие хиты: «Как ты там», «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса» и другие.
Генеральный партнёр: Торговая сеть «Пятёрочка».
Генеральный Автопартнёр — Компания «ГРЕЙТ ПАРК», официальный дилер GEELY на Петухова ⅔а.
Партнеры: МФК Сан Сити, Друзья Бар-ресторан, Сеть автошкол «Автостатус», Детский развлекательный центр «BANANA PARK», Клиника Эксперт, футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Частная школа «Top IT School», Торговый Дом «Киприно».
Генеральный фуд партнер: Sova Bar.
Фуд партнеры: Кофейня-пекарня «ВафLand», Торговый дом «Куликовский», #НаКофеине, Alcreme, Brooklyn, Mivino, Garage Sanchez, Добыча, bubble tea bar HARUCHA, Street Food Art Bar УЛИЦЫ, Сеть кафе бурятской и монгольской кухни «ХАН БУЗ», Магазины сладостей для взрослых и детей «Мармеладная бухта», Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина», Crosby Coffee, HOTDOGS, SPRING, Бургерная Meat Boy Burger, Ресторан доставки авторской кухни Plita & Chef, кафе-блинная «Tinlinna», Кондитерская Винер Вальд, Мясной «Бар Beefy».