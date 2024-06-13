В Новосибирске устроят открытый кинотеатр на празднике в честь Дня города

На празднике по-настоящему зажгут факиры, которые уже подготовили множество опасных и зрелищных номеров. Выступление артистов именно этой сферы развлечения всегда запоминается своим накалом и поражает красотой происходящего. Если такие развлечения вам не по душе, на площадке планируется ещё множество различных мероприятий и интерактивов для всей семьи.