На фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе запустят электричку

Пермская пригородная компания запустит в Губаху специальный маршрут «Ласточки» 29 и 30 июня. Электричка доставит пассажиров на фестиваль «Тайны горы Крестовой».
Продажу билетов откроют за 10 дней до отправления поезда. Билеты начнут продавать в пригородных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в вагонах поезда у кассира-контроллера. Оплата билета на автобус до места проведения фестиваля будут проводить в «Ласточке».
Электричка будет следовать до станции «Углеуральская», отправление с Перми-2 в 09:07. Обратные маршруты будут отправляться в 00:25. На станции «Мотовилиха» планируют предусмотреть пересадку на трамвай в 03:02 до центра города, сообщает Всесезонный курорт «Губаха».