На фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе запустят электричку

Электричка будет следовать до станции «Углеуральская», отправление с Перми-2 в 09:07. Обратные маршруты будут отправляться в 00:25. На станции «Мотовилиха» планируют предусмотреть пересадку на трамвай в 03:02 до центра города, сообщает Всесезонный курорт «Губаха».