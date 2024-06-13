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Президент присвоил прокурору Новосибирской области Бучману звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин присвоил прокурору Новосибирской области звание генерал-лейтенанта.

Источник: Сиб.фм

Александр Бучман, прокурор Новосибирской области, вошел в число 87 военных, сотрудников Росгвардии, полиции, юстиции и таможенной службы, которым президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания.

Александру Бучману был присвоен классный чин государственного советника юстиции 2-го класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта или вице-адмирала.

В октябре 2022 года Бучман стал прокурором Новосибирской области. До этого, с 2020 года, он занимал должность прокурора Амурской области.

Напомним, что в Новосибирской области приставы взыскали в пользу детей 62 миллиона рублей.

Прокуратура